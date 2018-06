Kim Yo Jong (r) war bei der Eröffnung in Pyeongchang. Quelle: Felipe Dana/AP/dpa

Nordkorea will zur Schlussfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang am Sonntag erneut eine hochrangige Delegation nach Südkorea entsenden. Nordkorea habe Südkorea darüber informiert. Der Vizevorsitzende des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, Kim Yong Chol, werde die Delegation leiten, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit.



Schon an der Eröffnung der Spiele hatte eine Delegation aus Nordkorea mit der Schwester von Machthaber Kim Jong Un, Kim Yo Jong, teilgenommen.