Olympia-Arzt Bernd Wolfarth Quelle: Kai-Uwe Wärner/pa/dpa

In der Umgebung der Wettkampfstätten für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sind weitere Norovirus-Fälle aufgetreten. Die Zahl der bestätigten Fälle stieg auf 86, teilten die Gesundheitsbehörden in Südkorea mit.



Der deutsche Olympia-Arzt Bernd Wolfarth gab trotz der vielen Magen-Darm-Erkrankungen bei den Sicherheitskräften Entwarnung. "Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keinen Anlass zur Sorge, bisher sind keine Fälle in den olympischen Dörfern beschrieben", sagte Wolfarth.