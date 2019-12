Karin Balzer bei den Olympischen Spielen in Tokio, 1964

Quelle: dpa

Hürden-Olympiasiegerin Karin Balzer ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Das teilten der Leichtathletik-Weltverband und der europäische Verband auf ihren Webseiten mit.



Für die DDR gewann Balzer 1964 in Tokio Gold über 80m Hürden, acht Jahre später bei den Spielen von München sicherte sie sich über 100m Hürden Bronze. 1968 in Mexiko-Stadt war Balzer Fahnenträgerin der DDR. Dazu gewann Balzer dreimal EM-Gold (1966, 1969, 1971) und fünfmal in Folge Gold in der Halle (1967 bis 1971). Insgesamt stellte sie sieben Weltrekorde auf und lief als erste Frau die 100m Hürden unter 13 Sekunden.