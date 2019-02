Rauchverbotsschild in Tokio. Archivbild

Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Das Organisationskomitee der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 in Tokio hat ein Zeichen für Gesundheit gesetzt: Rauchen soll an allen Austragungsorten verboten sein. Betroffen sind klassische Zigaretten wie auch ähnliche "Dampferzeuger".



Der Beschluss ist bei Sommerspielen ein Novum. Zwar hatte es 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro ein Rauchverbot gegeben - allerdings nur im Inneren der Wettkampfhallen. In Japan soll durch den Beschluss nun auch Passivrauchen vermieden werden.