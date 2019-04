Die letzten Olympischen Winterspiele fanden 2018 in Südkorea statt

Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Der Chef der Stockholmer Olympiabewerbung, Richard Brisius, sieht einen ausreichend großen Rückhalt für die Winterspiele in seinem Land. "55 Prozent sind eine Menge für Schweden", kommentierte er die Zustimmungsrate in der Bevölkerung. Aus Schweden kämen winterliebende Menschen, so Brisius weiter.



Das Schwedische Olympische Komitee hat am Freitag seine Bewerbung um die Winterspiele 2026 beim IOC eingereicht. Konkurrent ist Mailand. Die Entscheidung über den Gastgeber trifft das IOC im Juni.