Nouripour: Ich sehe leider keinen Kurs und es ist ausgesprochen bedauerlich, dass in diesen sehr ernsten Zeiten die beiden zuständigen Minister sich öffentlich einander widersprechen, das kommt auch im Ausland nicht besonders gut und verlässlich an. Und die anderen Staaten in der Europäischen Union, Frankreich beispielsweise, aber auch Dänemark und auch die Niederlande, die bereit wären bei so einer Mission mitzumachen, die müssten eigentlich nur den Kopf schütteln und sich fragen, was hier eigentlich passiert.