Endlich wieder ordentliche Stars in Cannes: Nie waren die Schlangen beim diesjährigen Filmfestival länger, die Fotografen nervöser als rund um die Premiere von "Once Upon a Time in Hollywood" von Quentin Tarantino, der genau vor 25 Jahren für Pulp Fiction in Cannes die Goldene Palme gewonnen hatte. Brad Pitt und Leonardo DiCaprio erstmals gemeinsam in einem Film, und dann auch noch Schulter an Schulter in fast identischen Smokings auf dem roten Teppich.