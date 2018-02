"Unter Präsident Obama boomte das Geschäft mit den Waffen", sagt Robert Spitzer, Professor an der State University of New York und Autor mehrerer Bücher zum Thema Waffenrecht. Obama galt als Waffenkritiker. 2012, nach dem Massaker in der Sandy Hook Grundschule in Connecticut, kündigte er schärfere Waffengesetze an.