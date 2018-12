Payment Service Device (PSD II) ist eine neue EU-Zahlungsrichtlinie der EU. Sie soll den Zahlungsverkehr in der Europäischen Union sicherer und transparenter gestalten. Neue Anbieter sollen besseren Zugang zum Bankgeschäft erhalten. Damit reagiert die EU auf die wachsende Komplexität in der Branche.



Fintechs, kleine Internet-Dienstleister, bieten zunehmend einzelne Bank-Services an, von der Überweisung über das Bausparen bis zum Versicherungsvergleich. Sie sollen in Zukunft leichter an die Daten der Kunden kommen.