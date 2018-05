Aber warum ist rund ein Fünftel der Casual Dater in einer Partnerschaft oder verheiratet? "Auch da ist unsere Gesellschaft deutlich liberaler geworden", so Andia Bothe, "die offene Beziehung ist nicht mehr so verpönt". Ohnehin sei die Ehe ja längst nicht mehr ein (fast unauflöslicher) Zweckverband wie noch vor wenigen Jahrzehnten, sondern an Liebe und Glück orientiert. Wenn da zwischenzeitlich die Fitness fehlt, sucht man das Vergnügen eben halt bei einem unverbindlichen Seitensprung. Hinzu kommen diejenigen, die in festen Beziehungen sind, aber einfach mal ihren Marktwert überprüfen möchten.