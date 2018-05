Vertriebsbeschränkungen schwächen den Online-Handel, denn sie verhindern nicht selten, dass kleine Anbieter überhaupt am Handel teilnehmen können. Ivan Bremers, Jurist beim Händlerbund

Die Händler hingegen könnten aufgrund des Verkaufsverbots nur noch einen Teil der Luxusartikel vermarkten. Lediglich in den händlereigenen Läden und Online-Shops wäre der Verkauf weiterhin möglich. Klein- und mittelständische Unternehmen könnten daran zu Grunde gehen. "Vertriebsbeschränkungen schwächen den Online-Handel, denn sie verhindern nicht selten, dass kleine Anbieter überhaupt am Handel teilnehmen können", so Ivan Bremers, Jurist beim Händlerbund.