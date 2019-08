Wenn alles gut verstaut ist, rechnet ein Navigationsgerät die günstigste Route aus. Der Zusteller will so wenig wie möglich fahren, unnötige Wege vermeiden. Libo Valenzia ist den ganzen Tag in seinem Bezirk in Frankfurt Bockenheim unterwegs, fährt aber insgesamt nur rund 20 Kilometer. Es kommt auf eine gute Planung an, erklärt er: "Das ist das Wichtigste eigentlich. Wenn man morgens nicht gut organisiert ist, nicht gut geplant hat, verliert man viel Zeit. Erstens Zeit, zweitens vermeidet man das sinnlose Hin- und Herfahren."