Denn um künstliche neuronale Netze zu trainieren, braucht man sehr viele Trainingsdaten, so Lipski zu heute.de. "Die Netzwerke schauen sich hochqualitative Übersetzungen an und können so lernen, was eine gute Übersetzung ausmacht." Je mehr Übersetzungen in der Trainingsphase zur Verfügung stünden, desto besser würde das Netzwerk am Ende funktionieren, sagt Lipski.



heute.de hat die Übersetzungsdienste von Google, Microsoft und DeepL mit dem Artikel der Washington Post zur Wahl in Japan gefüttert. Der Microsoft Translator scheiterte schon am ersten Satz. Die Übersetzung klang holprig und blieb unverständlich. Der Google Übersetzer hatte vor allem mit der deutschen Grammatik Probleme. Am besten funktionierte DeepL. Die Übersetzung war flüssig lesbar und korrekt. Selbst Konjunktive wurden richtig erkannt.