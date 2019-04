So müssen die Mitgliedsländer der EU die Vorgaben aus Brüssel erst in nationale Gesetze übertragen. Danach müssen sich die Verwertungsgesellschaften auf neue Bedingungen für die vorgesehenen Pauschalabgaben einigen. Erst wenn diese verhandelt und durchgesetzt sind, entscheidet sich, welche Rechte ein Nutzer konkret hat, welche Nutzungen von einer Pauschalgebühr gedeckt und welche weiter verfolgbar sind. Völlig unklar ist, wie sich das Gesetz auf kleinere Plattformen wie Webforen auswirken wird.



Wie die neue Rechtslage dann konkret in der Praxis aussehen wird, erfahren gerade die jüngeren Nutzer von sozialen Netzwerken nicht aus Gesetzestexten oder Gerichtsurteilen - sie informieren sich auf den Plattformen selbst. Dabei ist YouTube nicht die schlechteste Quelle, wie Kim Beck weiß: "Es gibt nach wie vor sehr viel Unwissen und Sorgen - mittlerweile gibt es aber auch YouTube-Stars, die sehr gut erklären können, was erlaubt ist und was nicht", erklärt die Medienpädagogin im Gespräch mit heute.de.