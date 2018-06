Auch Rossmann fordert schärfere Kontrollen. Symbolbild Quelle: Friedrich Bungert/dpa

Die Drogerieketten Rossmann, dm und Douglas fordern schärfere Kontrollen beim Verkauf von Kosmetik über Online-Plattformen wie Ebay und Amazon. Verkäufer vertrieben dort Waren, die in Deutschland nicht verkauft werden dürften, schrieben die Ketten in gemeinsamen Briefen.



Diese gingen an die Ministerien für Verbraucherschutz und Ernährung und das Kanzleramt. Sie kritisieren, dass ausländische Händler keine Konsequenzen fürchten müssten und die Plattformen die Verantwortung von sich wiesen.