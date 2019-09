Ab 2020 verzichtet Amazon in Indien auf Plastik. Symbolbild

Quelle: Ina Fassbender/dpa

Amazon will bei seinen Verpackungen in Indien von Juni 2020 an auf Einwegplastik verzichten. Statt mit Plastikkissen und Luftpolsterfolie sollen die verschickten Gegenstände etwa mit Polsterung aus Papier geschützt werden, wie der Onlinehändler mitteilte.



In Deutschland hingegen hat Amazon zurzeit keine Pläne, ganz auf Einwegplastik zu verzichten. Aber: "Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer Verpackungs- und Recyclingmöglichkeiten", sagte ein Sprecher.