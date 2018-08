Amazon-Gründer Jeff Bezoz. Archivbild Quelle: Michael Nelson/EPA/dpa

Der weltgrößte Onlinehändler Amazon profitiert weiter von einem boomenden Internethandel und florierenden Geschäften mit IT-Diensten. Umsatz und Gewinn zogen im zweiten Quartal erneut deutlich an - gerade beim Gewinn konnte Amazon positiv überraschen.



Zwischen April und Ende Juni zog der Erlös um 39 Prozent auf 52,9 Milliarden Dollar an. Experten hatten mit einem etwas höheren Umsatz gerechnet. Positiv überraschen konnte Amazon dagegen beim Gewinn. Dieser zog auf 2,5 Milliarden Dollar an.