Vor dem Bundesgerichtshof ging es um folgenden Fall: Ein Kunde hatte eine Matratze bestellt, sie zuhause ausgepackt und versucht, darauf geschlafen – nach eigenen Angaben nur ein paar Stunden lang. Weil sie ihm zu hart war, schickte er sie zurück und wollte vom Onlinehändler sein Geld wiederhaben. Der aber weigerte sich. Begründung: Komplett ausgepackte und entsiegelte Matratzen, die schon benutzt wurden, müssten nicht zurückgenommen werden.



Doch damit kam der Händler nicht durch. Erst unterlag er beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, jetzt auch beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Nach dem Urteil darf das Widerrufsrecht nur ausgeschlossen werden, wenn die Ware aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen wirklich nicht mehr als neuwertig zu verkaufen ist. Für Matratzen gelte das nicht; denn sie könnten ja wieder gereinigt werden. Schon die Europarichter hatten darauf hingewiesen, dass man auch in Hotels auf Matratzen schläft, auf denen schon andere gelegen haben. Eine kurzfristige Benutzung durch eine fremde Person sei deshalb hinzunehmen.