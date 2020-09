Tiefpumpen zur Erdölförderung auf einem Gelände. Symbolbild

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Organisation erdölproduzierender Länder (Opec) erwägt wegen des Preisverfalls eine Einschränkung der Rohöl-Förderung. Die Ölminister der 14 Länder wollten in Wien bei einem Treffen darüber beraten. Für den Preisverfall ist auch das Coronavirus verantwortlich.



Seit Beginn des Ausbruchs in China ist der Flugverkehr in das Land eingebrochen. Die Nachfrage nach Treibstoff dort ging dramatisch zurück, und vielerorts wurde die Produktion stillgelegt, während Millionenstädte abgeriegelt wurden.