Prinz Abdulaziz bin Salman al-Saud aus Saudi-Arabien.

Quelle: Ronald Zak/AP/dpa

Die 14 Mitgliedsstaaten des Ölkartells Opec haben in Wien stundenlang um die Strategie für das Jahr 2020 gerungen. Bis zum späten Donnerstagabend konnten sich die Minister bei ihrem Treffen in Wien nicht auf ein Ergebnis einigen. Bei den Gesprächen dürfte es um eine schärfere Förderkürzung gegangen sein.



Der Bedarf an Opec-Öl wird im kommenden Jahr laut der Internationalen Energieagentur deutlich sinken. Das Kartell könnte gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern mit strengeren Förderbeschränkungen reagieren.