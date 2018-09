Die Äußerungen Trumps blieben natürlich nicht unkommentiert. So hat der iranische Ölminister in dieser Woche gekontert: Schuld an den hohen Ölpreisen seien vor allem die USA und namentlich eben Trump. Denn der sei mit seinen Sanktionen gegen Iran und Venezuela der eigentliche Treiber der Ölpreise. In der Tat lässt sich eine Tatsache zumindest nicht leugnen: Die letzte Phase der anziehenden Ölpreise hat begonnen vor etwas über einem Jahr - und zwar in etwa zum Zeitpunkt der Reise Trumps nach Saudi-Arabien, wo er Waffendeals einfädelte und an einem Säbeltanz teilnahm. Saudi-Arabien und Iran stehen sich in der Region traditionell feindlich gegenüber, weil sie um die regionale Vorherrschaft kämpfen. So hat denn auch den letzten Schub der Ölpreise die Ankündigung Trumps bewirkt, aus dem Atom-Deal mit Iran auszusteigen und das Land wieder mit Sanktionen zu belegen.