Auch auf Grund dieser nun doch recht offenkundigen Salamitaktik dürfte es nun schwer werden, eine Einigung oder auch nur ein Verständnis zwischen Belegschaft und Konzernführung herzustellen. "Das heißt auch in Zukunft für Opel unruhige Zeiten", sieht Schäfer-Klug voraus. Unruhige und magere Zeiten offenbar für das, was von Opel am Ende übrig bleiben könnte. "Wenn ein Entwicklungszentrum übrig bleibt mit 3.000 Leuten, dann machen die, wenn man offen und ehrlich ist, nicht mehr als Handlangerarbeiten für PSA für Fahrzeuge. Die werden dann quasi komplett in Paris gebaut und dann schreibt man ‚Opel‘ drauf“, vermutet Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer.



Wie es konkret weiter geht, wird sich erst in einigen Wochen zeigen. Denn nun stehen bei Opel erst einmal die dreiwöchigen Betriebsferien an. Danach werde man sich mit dem Thema der anvisierten strategischen Partnerschaften befassen. Noch in dieser Woche dagegen soll der ausgehandelte Tarifvertrag unterschrieben werden. Die Ende Mai getroffenen Vereinbarungen zum Kündigungsschutz "werden von unserer Seite nicht aufgekündigt - trotz allem Ärger", sagte Schäfer-Klug. Im Wesentlichen sieht dieser Vertrag eine Beschäftigungsgarantie der verbleibenden Opelaner bis 2023 vor. Ein Opel-Sprecher bestätigte, dass eine Besiegelung des Tarifvertrags für Freitag anvisiert sei.