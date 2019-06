Von jetzt an jedenfalls lässt sich auch der Elektro-Corsa bestellen, ausgeliefert wird er voraussichtlich aber erst im Frühling 2020. Wer ihn bestellen will, muss für das kompakte Auto aber vergleichsweise tief in die Tasche greifen: 29.900 Euro in der Basiversion soll das Auto kosten, in der ersten Ausgabe knapp 33.000 Euro.