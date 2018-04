Das Angebot wäre der Tod auf Raten für Eisenach. Berthold Huber, früherer IG-Metall-Chef

Beispiel Eisenach, einstiges Leuchtturmprojekt der deutschen Einheit: Opel hat laut Huber vorgeschlagen, an das Werk einzig den Geländewagen "Grandland" als neues Modell in einer Stückzahl nach Eisenach zu vergeben, die noch nicht einmal die Hälfte der Kapazität ausgefüllt hätte. In der Konsequenz sollte ungefähr die Hälfte der noch 1.800 Beschäftigten gehen, zurück bleibe ein kostenmäßig niemals konkurrenzfähiges Werk im Einschichtbetrieb. "Das Angebot wäre der Tod auf Raten für Eisenach", befindet Huber. Am kommenden Dienstag will die IG Metall bei einer Betriebsversammlung in Thüringen Geschlossenheit demonstrieren.