Opel verlagert die Corsa-Produktion von Eisenach nach Spanien. Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Opel wird die nächste Generation des Kleinwagens Corsa ab Herbst 2019 ausschließlich in Spanien bauen. Das kündigte Opel-Chef Michael Lohscheller an. Damit läuft die 1993 begonnene Corsa-Montage in Eisenach im nächsten Jahr aus.



Die Zukunft des Werkes mit rund 1.800 Mitarbeitern bleibt unklar. Bislang steht laut Opel nur fest, dass in Eisenach ein mittlerer Geländewagen gebaut werden soll. Ein zur gleichmäßigen Auslastung dringend benötigtes zweites Modell ist bislang nicht benannt.