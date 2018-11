Als Opel im Juli einen Halbjahresgewinn von 502 Millionen Euro verkündete, überraschte das so ziemlich alle in der Branche. 20 Jahre machte man in Rüsselheim unter General Motors nur Verluste. Der neue Eigner, der französische PSA-Konzern, hat das Ruder rumgerissen und mit einem harten Sparprogramm Opel wettbewerbsfähig gemacht. "Die ersten Ergebnisse zeigen, dass 'Pace' funktioniert. Unsere Umsatzerlöse pro Fahrzeug haben sich verbessert. Wir haben unsere Werke profitabler gemacht. All das hat dazu geführt, dass wir jetzt Opel schnell wieder in die schwarzen Zahlen führen konnten", sagt Opel-Chef Michael Lohscheller im ZDF-Interview.