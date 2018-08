Und dann noch die Entwicklung. Hier lassen sich bei Opel ganz sicher die meisten Kosten sparen. Kein Wunder: Unter Führung des ehemaligen Mutterkonzerns GM war Opel gezwungen, Autos so zu entwickeln, dass sie überall auf der Welt verkauft werden könnten. Da es auf der Welt sehr unterschiedliche Zulassungskriterien für Fahrzeuge gibt, machte das die Entwicklung stets extrem teuer. Bereits beim gemeinsam mit Peugeot-Citroen entwickelten und auf einer PSA-Plattform aufbauenden Opel Grandland zeigt sich, dass es wesentlich günstiger geht. Das ist der Weg, den Sanierer Tavares auch in Zukunft gehen will. Eine Plattform für viele Marken - nur so lässt sich offenbar heutzutage noch Geld verdienen.