Bei unserer Suche nach Kostenreduzierungen drehen wir jeden Stein um. Opel-Chef Michael Lohscheller

Die Pläne sehen vor, dass die Synergien für den PSA Konzern durch die Zusammenarbeit zwischen der französischen Seite mit Marken wie Citroen und Peugeot auf der einen Seite und Opel und Vauxhall in Deutschland im Jahr 2020 bereits bei 1,1 Milliarden Euro liegen. Im Jahr 2026 sollen es sogar 1,7 Milliarden Euro im Jahr sein. Das bedeutet natürlich, dass Opel die Kosten drastisch senken muss - also Produktions- und Lohnkosten. Dabei will der Opel-Chef auch das Management verschlanken. "Die Treppe wird von oben gekehrt", sagt Lohscheller. "Doch bei unserer Suche nach Kostenreduzierungen drehen wir jeden Stein um".