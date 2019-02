Ein überdimensionales Schwein aus Schnee.

Quelle: Felix Kästle/dpa

Acht Künstlerteams aus vier Nationen haben in Bernau überdimensionale Kunstwerke aus großen Schneeblöcken geschaffen. Beim dritten Schneeskulpturen-Festival in der Schwarzwald-Gemeinde gingen sie mit Spaten, Schaufeln und Schäleisen ans Werk.



Die Künstler waren vier Tage bei der Arbeit und stellten eine winterliche Open-Air-Kunstgalerie her. Unter anderem wurden Skulpturen in Form einer ägyptischen Sphinx, eines Drachenbabys, einer Hexe, eines Schweinchens und eines Bären geschaffen.