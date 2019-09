Es gibt nur Menschen, die ihre Geschichte vor sich hin leben. Das kommt alles zusammen. Und daraus entsteht, was wir dann Geschichte nennen. Laurence McFalls, Politologe und Initiator

"Die Erkenntnis von diesem Projekt ist: Es gab ein Leben in der DDR", sagt Mc Falls. Sein Hauptzeil sei es, die großen Narrative der Geschichte auseinander zu brechen, so dass die Akteure der Geschichte wieder zu Wort kommen - die einfachen Menschen. "Es gibt keine Geschichte mit großem ‘G‘. Es gibt nur die kleinen Geschichten", ergänzt McFalls. Es seien Geschichten von kleinen Menschen oder normalen Menschen oder auch großen Menschen. "Aber es gibt nur Menschen, die ihre Geschichte vor sich hin leben. Das kommt alles zusammen. Und daraus entsteht, was wir dann Geschichte nennen."