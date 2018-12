Abfahrt der Fregatte "Sachsen" aus Wilhelmshaven.

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Fregatte "Sachsen" ist zu ihrem Einsatz gegen Schleuser im Mittelmeer ausgelaufen. Die Besatzung soll die Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" ablösen und an der UN-Operation "Sophia" teilnehmen. Dabei überwachen Schiffe Routen im Mittelmeer und decken die Netzwerke von Schleusern auf.



Die Operation ist nach einem Mädchen benannt, das 2015 an Bord der Fregatte "Schleswig-Holstein" auf die Welt kam. Deutsche Soldaten sind seit dem 7. Mai 2015 an der Seenotrettung im Mittelmeer beteiligt.