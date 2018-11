Die siamesischen Zwillinge vor der Operation. Archivbild Quelle: Uncredited/RCH Melbourne Creative Studio/AP/dpa

In einer sechsstündigen Operation haben Ärzte in Australien siamesische Zwillinge aus dem Himalaya-Staat Bhutan erfolgreich getrennt. Die beiden 15 Monate alten Mädchen namens Nima und Dawa, die am Oberkörper miteinander verwachsen waren, sind nun erstmals in ihrem Leben auseinander.



Den Ärzten gelang es, die gemeinsame Leber der beiden Mädchen zu trennen. Zudem konnte der Darmtrakt ebenfalls auseinandergebracht werden. Nach Angaben der Ärzte atmen sie auch schon wieder eigenständig.