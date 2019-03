Die EU war seit 2015 mit Operationen im Mittelmeer an der Rettung von fast 730.000 Flüchtlingen beteiligt. Das teilte EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos in einem Schreiben an das EU-Parlament mit, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Nichtregierungsorganisationen hätten eine "entscheidende Rolle bei der Rettung von Leben gespielt", heißt es in dem Schreiben. Es werde auf See echte humanitäre Hilfe geleistet, die nicht kriminalisiert werden dürfe.