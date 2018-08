Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit ihrem Mann Joachim Sauer. Quelle: Matthias Balk/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist bei sommerlichen Temperaturen am Festspielhaus in Bayreuth eingetroffen. In einer schillernd grünen Kombination aus Blazer und langem Rock schritt sie an der Seite ihres Mannes Joachim Sauer über den roten Teppich. Begleitet wurde das Paar vom niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte.



Merkel hatte sich letzte Woche in den Urlaub verabschiedet, meist gehört ein Besuch der Festspiele zum sommerlichen Freizeitprogramm der Regierungschefin.