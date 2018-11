Überreste von ausgebrannten Wohnhäusern in der Stadt Paradise.

Quelle: Noah Berger/AP/dpa

Die Zahl der Todesopfer bei den Großbränden in Kalifornien ist auf mindestens 71 gestiegen. In dem vom "Camp"-Feuer im Norden des Bundesstaates zerstörten Gebieten seien weitere Leichen in abgebrannten Häusern gefunden worden, teilten die Behörden mit.



Der Sheriff von Butte County, Kory Honea, erklärte zudem, dass die Zahl der Vermissten weiter drastisch von bisher 631 auf nunmehr 1.011 angewachsen sei. Er betonte aber, dies sei eine vorläufige Aufstellung mit möglichen Dopplungen.