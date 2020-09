Opfer von politischer Verfolgung in der DDR können ihren Anspruch auf Entschädigung und Rehabilitierung nun länger geltend machen. Bislang galt für ihre Anträge eine Frist bis Ende 2019, diese hob der Bundestag auf. Opfer von politisch motivierten Urteilen in der DDR erhalten eine Opferrente, die seit 2015 bei 300 Euro im Monat liegt. Die Opfer können nun weiterhin auf Antrag die Urteile aus der DDR-Zeit aufheben und sich ihre Rehabilitierung per Gerichtsbeschluss bestätigen lassen.



Quelle: AFP, dpa