Außenminister Heiko Maas (M, SPD) besucht das Askari Denkmal. Quelle: Inga Kjer/photothek.net/dpa

Außenminister Heiko Maas hat in der tansanischen Stadt Daressalam der afrikanischen Opfer des Ersten Weltkriegs gedacht. Am Denkmal für die afrikanischen Kämpfer in den europäischen Kolonialtruppen, die sogenannten Askari, legte er einen Kranz nieder.



Nach seiner Ankunft hatte er betont, "dass 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg den afrikanischen Opfern zu wenig Erinnerung zugute kommt". Tansania gehörte von 1885 bis 1918 zu Deutsch-Ostafrika, der größten deutschen Kolonie in Afrika.