Die Unfallstelle in Volkmarsen. Archivbild

Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Nach der Gewalttat mit rund 90 Verletzten im hessischen Volkmarsen versuchen die Einwohner den Vorfall zu verarbeiten. "Es wird viel darüber gesprochen", sagte der katholische Pfarrer Martin Fischer. Statt des Tatverdächtigen stünden dabei aber die Familien der Opfer im Mittelpunkt. "Das zeigt, dass man Anteil am Schicksal der Menschen nimmt."



Ein Auto war am Rosenmontag in Volkmarsen in eine Menschenmenge gefahren. Der Fahrer, ein 29-jähriger Deutscher, soll es absichtlich dorthin gesteuert haben.