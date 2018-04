Die Bilder des Anschlags vom 11. September gingen um die Welt. Quelle: Jason Szenes/epa/dpa

Mehr als 16 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 haben Angehörige der Opfer einen juristischen Sieg errungen. Dieser könnte es ihnen ermöglichen, das Land Saudi-Arabien auf Schadenersatz zu verklagen.



Ein US-Gericht in New York ließ die Klage von zahlreichen Angehörigen grundsätzlich zu und ordnete an, mit der Beweissicherung zu beginnen, wie es in der Entscheidung heißt. Die Kläger werfen dem Golfstaat unter anderem vor, den Aufstieg Al-Kaidas unterstützt zu haben.