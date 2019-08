Trotz der gegenseitigen Anschuldigungen berichteten einheimische Quellen und Augenzeugen in Libyen, dass die Waffenruhe am Sonntag zu halten schien. Die in Tripolis herrschende Ruhe sei "das Beste", seit Haftar vor vier Monaten eine Offensive auf die Stadt anordnete, sagte ein Anwohner der Deutschen Presse-Agentur.



Im ölreichen Libyen herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos, zahlreiche Milizen kämpfen um Einfluss. Haftar beherrscht weite Gebiete des Landes und versucht mit der LNA, die Kontrolle über ganz Libyen zu gewinnen.