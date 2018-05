Die Lage in Bolivien bleibt angespannt. Quelle: Juan Karita/AP/dpa

Bei anhaltenden Überschwemmungen in Bolivien ist erneut mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Drei weitere Personen galten in Tiquipaya nördlich der Stadt Cochabamba als vermisst, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Weite Teile Boliviens werden von anhaltenden Regenfällen heimgesucht.



Mehrere Flüsse traten landesweit über die Ufer und zerstörten ganze Ortschaften. Mehr als 8.000 Familien waren betroffen, in den vergangenen Tagen waren bereits Todesopfer gemeldet worden.