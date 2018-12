Die meisten Drogentoten verzeichnete 2017 West Virginia.

Quelle: David Goldman/AP/dpa

Die Zahl der Drogentoten in den USA ist im vergangenen Jahr auf einen Rekordstand gestiegen. Insgesamt 70.237 Menschen starben 2017 an einer Überdosis, meldete die US-Gesundheitsbehörde CDC. Der Grund ist vor allem der gestiegene Missbrauch synthetischer Drogen.



Wie die "New York Times" schrieb, starben mehr als 28.000 Menschen durch Opioide und ähnliche synthetische Drogen - 2013 waren es noch 3.000. Zum Vergleich: In Deutschland starben im vergangenen Jahr 1.272 Menschen an einer Überdosis.