Der Wolf sorgt für Streit im Bundestag. Archivbild

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Welcher Umgang mit Wölfen ist der richtige? Darüber streitet der Bundestag erneut. Die FDP fordert, das Tier ins Jagdgesetz aufzunehmen und in der EU auf eine Lockerung des Schutzstatus hinzuwirken. Damit will die Partei die Weidetierhaltung in Deutschland schützen.



Die AfD will regionale Obergrenzen für Wölfe. Bei Überschreitung soll die Jagd erlaubt werden. Beide Anträge standen auf der Tagesordnung des Parlaments. Der Umweltausschuss hatte empfohlen, sie abzulehnen.