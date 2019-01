Zusammengenommen arbeiten fünf Millionen EU-Bürger in Großbritannien und umgekehrt Briten in der EU. Was ist zum Beispiel mit Deutschen, die in Großbritannien gearbeitet haben und nun wieder zurückkommen. Werden ihnen Arbeitsjahre in der deutschen Arbeitslosenversicherung anerkannt? Bei einem harten Brexit ohne eine gesonderte Regelung nicht. Werden in Großbritannien erworbene Berufs- und Universitätsabschlüsse automatisch in Deutschland anerkannt, wie in der EU üblich? Bei einem harten Brexit nicht. Wenn es "keinen glaubwürdigen Plan B" im Januar gibt und es zu einem harten Brexit kommt, "müsste in allen Mitgliedstaaten noch einmal deutlich" in die Vorbereitung investiert werden, sagte Nicolai von Ondarza, Europa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, am Montag bei der Anhörung zum Gesetz im Bundestagsausschuss.