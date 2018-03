Lindner ist gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD im Bundestag. Quelle: Soeren Stache/dpa

FDP-Chef Christian Lindner hat einer Zusammenarbeit seiner Partei in der Opposition mit der AfD kategorisch ausgeschlossen. "Die AfD ist die größte Oppositionskraft, aber nicht die stärkste", sagte er dem ZDF-Morgenmagazin.



Die AfD habe als "Geschäftsmodell den Tabubruch" und gar kein Interesse an einer scharfen und konkreten Aufdeckung der Schwächen der neuen Regierung. Die AfD habe ein anderes Verständnis von der Gesellschaft, sei "völkisch, autoritär", so Lindner weiter.