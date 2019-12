Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei.

Der ehemalige türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu hat das Programm seiner neuen Partei vorgestellt. "In einer Zeit der autoritären und populistischen Tendenzen in der Welt müssen wir ein Land aufbauen, in dem ehrenwerte Menschen erhobenen Hauptes und mit freiem Willen leben (können)", sagte er. Ein Seitenhieb auf Präsident Erdogan, dem vorgeworfen wird, Grundfreiheiten zu untergraben.



Davotuglu versprach den Schutz der Meinungsfreiheit, das Demonstrationsrecht und die Stärkung der Zivilgesellschaft.