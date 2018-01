Venezuela steht am Scheideweg. Die Frage ist, ob die Opposition es schafft, wesentliche Teile der bisherigen Anhänger von Nicolas Maduro auf ihre Seite zu holen. "Was die Regierung am meisten fürchtet, ist eine Spaltung innerhalb der herrschenden Eliten", sagt Francisco Toro, Autor des oppostitionsnahen Blogs "Caracas Chronicles".