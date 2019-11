Grünen-Finanzpolitiker Kindler sagte: "Dieser Haushalt hat keine Zukunft, er gefährdet sie." Die Schwarze Null habe sich überlebt. "Zukunft gibt es nicht zum Nulltarif. Die Bundesregierung muss jetzt investieren, statt weiter am Dogma Schwarze Null klammern. In Zeiten von Nullzinsen und angesichts mangelnder Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung ist es falsch, auf neue Kredite zu verzichten." Denn diese seien Investitionen in die Zukunft.