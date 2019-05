Die SPD will die Grundrente finanzieren durch Steuerzuschüsse in Höhe von 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2021 bis 3,8 Milliarden Euro im Jahr 2025. Außerdem sollen dafür Gelder aus der ab übernächsten Jahr geplanten europäischen Finanztransaktionssteuer in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr kommen, zusätzlich 400 Millionen Euro aus dem Etat des Arbeitsministeriums und die Abschaffung der sogenannte Mövenpick-Steuer einfließen. Diese war 2009 von der Union/FDP-Regierung eingeführt worden und umfasste eine Senkung der Umsatzsteuer für Hoteliers, die durch den bürokratischen Aufwand den Staat aber jährlich 700 Millionen Euro kostet. Kurz nach der Einführung wurde bekannt, dass der Hauptaktionär der Restaurant- und Hotelgruppe Mövenpick die FDP mit einer Millionen-Spende unterstützt hatte.