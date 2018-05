"Opposition ist Mist", sagte einst der SPD-Politiker Franz Müntefering. Das war 2004. Doch stimmt das? Im Herbst 2017 hat SPD-Chef Martin Schulz nach der Bundestagswahl mehrfach betont, dass die Sozialdemokraten in die Opposition gehen und keine Neuauflage der Koalition wollen. Das war zwar vor dem Jamaika-Aus, doch was bringt es einer Partei in die Opposition zu gehen?